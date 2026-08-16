قیمت امروز Clippy PFP Cult

قیمت لحظه‌ ای Clippy PFP Cult (CLIPPY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLIPPY به USD برابر با $ 0 برای هر CLIPPY می‌ باشد.

توکن Clippy PFP Cult در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,613 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.75M CLIPPY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLIPPY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03295325 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLIPPY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -6.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Clippy PFP Cult (CLIPPY)

ارزش بازار $ 37.61K$ 37.61K $ 37.61K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.61K$ 37.61K $ 37.61K سرمایه در گردش 999.75M 999.75M 999.75M عرضه کل 999,748,238.164908 999,748,238.164908 999,748,238.164908

ارزش بازار فعلی Clippy PFP Cult برابر است با $ 37.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLIPPY برابر است با 999.75M، و عرضه کل آن 999748238.164908 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.61K است.