قیمت امروز CleanSpark xStock

قیمت لحظه‌ ای CleanSpark xStock (CLSKX) در حال حاضر برابر با $ 16.61 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLSKX به USD برابر با $ 16.61 برای هر CLSKX می‌ باشد.

توکن CleanSpark xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 134,508 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.70K CLSKX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLSKX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 18.25 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 12.43 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLSKX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.02K رسیده است.

اطلاعات بازار CleanSpark xStock (CLSKX)

ارزش بازار $ 134.51K$ 134.51K $ 134.51K حجم (24 ساعته) $ 2.02K$ 2.02K $ 2.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 125.54M$ 125.54M $ 125.54M سرمایه در گردش 11.70K 11.70K 11.70K عرضه کل 7,556,394.977425723 7,556,394.977425723 7,556,394.977425723

ارزش بازار فعلی CleanSpark xStock برابر است با $ 134.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.02K. عرضه در گردش CLSKX برابر است با 11.70K، و عرضه کل آن 7556394.977425723 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 125.54M است.