قیمت امروز clawville World

قیمت لحظه‌ ای clawville World (CLAWVILLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAWVILLE به USD برابر با $ 0 برای هر CLAWVILLE می‌ باشد.

توکن clawville World در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,699 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.94M CLAWVILLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAWVILLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAWVILLE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +14.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار clawville World (CLAWVILLE)

ارزش بازار $ 63.70K$ 63.70K $ 63.70K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 63.70K$ 63.70K $ 63.70K سرمایه در گردش 999.94M 999.94M 999.94M عرضه کل 999,943,807.925559 999,943,807.925559 999,943,807.925559

ارزش بازار فعلی clawville World برابر است با $ 63.70K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLAWVILLE برابر است با 999.94M، و عرضه کل آن 999943807.925559 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 63.70K است.