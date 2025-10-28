Cisco xStockCSCOX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token." "For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Cisco xStock (USD)

ارزش Cisco xStock (CSCOX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cisco xStock (CSCOX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cisco xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cisco xStock را بررسی کنید!

CSCOX به ارزهای محلی

توکنومیکس Cisco xStock (CSCOX)

درک، توکنومیکس Cisco xStock (CSCOX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CSCOX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Cisco xStock (CSCOX) امروز Cisco xStock (CSCOX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CSCOX به واحد USD برابر است با 71.48 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CSCOX نسبت به USD چقدر است؟ $ 71.48 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CSCOX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Cisco xStock چقدر است؟ ارزش بازار CSCOX برابر است با $ 181.42K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CSCOX چقدر است؟ عرضه در گردش CSCOX برابر است با 2.54K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CSCOX چقدر بوده است؟ CSCOX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 72.42 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CSCOX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CSCOX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 65.89 USD رسید. حجم معاملات CSCOX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CSCOX برابر است با -- USD . آیا CSCOX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CSCOX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CSCOX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Cisco xStock (CSCOX)