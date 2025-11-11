اقتصاد توکنی Cicada Finance (LTCIC)

اقتصاد توکنی Cicada Finance (LTCIC)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Cicada Finance (LTCIC)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Cicada Finance (LTCIC)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Cicada Finance (LTCIC)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 5.63M
کل عرضه:
$ 10.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 2.61B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 21.59M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00289418
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00205264
قیمت فعلی:
$ 0.00215858
اطلاعات Cicada Finance (LTCIC).

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

وب‌ سایت رسمی:
https://cicada.finance/
وایت پیپر
https://cicada-finance.gitbook.io/cicada-finance-white-paper

توکنومیکس Cicada Finance (LTCIC): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Cicada Finance (LTCIC) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های LTCIC که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های LTCIC که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی LTCIC را درک کردید، قیمت زنده توکن LTCIC را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت LTCIC

می‌خواهید بدانید که LTCIC به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت LTCIC ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

