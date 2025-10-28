قیمت لحظه‌ ای Cicada Finance امروز برابر است با 0.00224254 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LTCIC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LTCIC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Cicada Finance امروز برابر است با 0.00224254 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LTCIC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LTCIC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره LTCIC

اطلاعات قیمت LTCIC

وایت‌ پیپر LTCIC

وب‌سایت رسمی LTCIC

توکنومیکس LTCIC

پیش‌بینی قیمت LTCIC

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Cicada Finance

قیمت Cicada Finance (LTCIC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 LTCIC به USD:

$0.00224317
$0.00224317$0.00224317
-2.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Cicada Finance (LTCIC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:57:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Cicada Finance (LTCIC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00223742
$ 0.00223742$ 0.00223742
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00232383
$ 0.00232383$ 0.00232383
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00223742
$ 0.00223742$ 0.00223742

$ 0.00232383
$ 0.00232383$ 0.00232383

$ 0.00289418
$ 0.00289418$ 0.00289418

$ 0.00209182
$ 0.00209182$ 0.00209182

+0.22%

-2.34%

-0.65%

-0.65%

قیمت لحظه‌ ای Cicada Finance (LTCIC) برابر است با $0.00224254. در 24 ساعت گذشته، LTCIC در بازه قیمتی حداقل $ 0.00223742 تا حداکثر $ 0.00232383 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LTCIC برابر با $ 0.00289418 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00209182 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LTCIC در یک ساعت گذشته +0.22%، در 24 ساعت گذشته -2.34% و در 7 روز گذشته -0.65% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Cicada Finance (LTCIC)

$ 5.88M
$ 5.88M$ 5.88M

--
----

$ 22.57M
$ 22.57M$ 22.57M

2.61B
2.61B 2.61B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Cicada Finance برابر است با $ 5.88M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LTCIC برابر است با 2.61B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.57M است.

تاریخچه قیمت Cicada Finance (LTCIC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Cicada Finance به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Cicada Finance به USD به میزان $ -0.0002698468 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Cicada Finance به USD به میزان $ -0.0004371777 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Cicada Finance به USD به میزان $ -0.000569671218333869 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.34%
30 روز$ -0.0002698468-12.03%
60 روز$ -0.0004371777-19.49%
90 روز$ -0.000569671218333869-20.25%

Cicada FinanceLTCIC چیست

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Cicada Finance (USD)

ارزش Cicada Finance (LTCIC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cicada Finance (LTCIC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cicada Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cicada Finance را بررسی کنید!

LTCIC به ارزهای محلی

توکنومیکس Cicada Finance (LTCIC)

درک، توکنومیکس Cicada Finance (LTCIC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LTCIC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Cicada Finance (LTCIC)

امروز Cicada Finance (LTCIC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LTCIC به واحد USD برابر است با 0.00224254 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LTCIC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LTCIC نسبت به USD برابر است با $ 0.00224254. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Cicada Finance چقدر است؟
ارزش بازار LTCIC برابر است با $ 5.88M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LTCIC چقدر است؟
عرضه در گردش LTCIC برابر است با 2.61B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LTCIC چقدر بوده است؟
LTCIC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00289418 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LTCIC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LTCIC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00209182 USD رسید.
حجم معاملات LTCIC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LTCIC برابر است با -- USD.
آیا LTCIC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LTCIC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LTCIC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:57:39 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Cicada Finance (LTCIC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,946.97
$113,946.97$113,946.97

-0.88%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.52
$4,095.52$4,095.52

-1.85%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05329
$0.05329$0.05329

-4.34%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.25
$201.25$201.25

+0.56%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.0738
$4.0738$4.0738

-21.44%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.52
$4,095.52$4,095.52

-1.85%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,946.97
$113,946.97$113,946.97

-0.88%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.25
$201.25$201.25

+0.56%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6311
$2.6311$2.6311

-1.13%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.63
$1,137.63$1,137.63

-0.52%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001000
$0.001000$0.001000

+66.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001450
$0.0000000000000001450$0.0000000000000001450

+1,230.27%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000369
$0.0000000000369$0.0000000000369

+261.76%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1638
$0.1638$0.1638

+227.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04425
$0.04425$0.04425

+121.25%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01938
$0.01938$0.01938

+93.80%