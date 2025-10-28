Cicada FinanceLTCIC چیست

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts. The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification. Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts. The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Cicada Finance (USD)

ارزش Cicada Finance (LTCIC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cicada Finance (LTCIC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cicada Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cicada Finance را بررسی کنید!

LTCIC به ارزهای محلی

توکنومیکس Cicada Finance (LTCIC)

درک، توکنومیکس Cicada Finance (LTCIC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LTCIC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Cicada Finance (LTCIC) امروز Cicada Finance (LTCIC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LTCIC به واحد USD برابر است با 0.00224254 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LTCIC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00224254 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LTCIC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Cicada Finance چقدر است؟ ارزش بازار LTCIC برابر است با $ 5.88M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LTCIC چقدر است؟ عرضه در گردش LTCIC برابر است با 2.61B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LTCIC چقدر بوده است؟ LTCIC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00289418 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LTCIC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LTCIC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00209182 USD رسید. حجم معاملات LTCIC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LTCIC برابر است با -- USD . آیا LTCIC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LTCIC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LTCIC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Cicada Finance (LTCIC)