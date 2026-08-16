قیمت امروز Chomolon Joff

قیمت لحظه‌ ای Chomolon Joff (JOFF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JOFF به USD برابر با $ 0 برای هر JOFF می‌ باشد.

توکن Chomolon Joff در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 734,314 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 871.53M JOFF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JOFF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00472637 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JOFF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -46.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.89K رسیده است.

اطلاعات بازار Chomolon Joff (JOFF)

ارزش بازار $ 734.31K$ 734.31K $ 734.31K حجم (24 ساعته) $ 1.89K$ 1.89K $ 1.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 734.31K$ 734.31K $ 734.31K سرمایه در گردش 871.53M 871.53M 871.53M عرضه کل 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947

ارزش بازار فعلی Chomolon Joff برابر است با $ 734.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.89K. عرضه در گردش JOFF برابر است با 871.53M، و عرضه کل آن 871530911.7892947 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 734.31K است.