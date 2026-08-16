قیمت امروز Chinese Oil Asset Reserve

قیمت لحظه‌ ای Chinese Oil Asset Reserve (COAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COAR به USD برابر با $ 0 برای هر COAR می‌ باشد.

توکن Chinese Oil Asset Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,531.02 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M COAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COAR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01708873 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COAR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Chinese Oil Asset Reserve (COAR)

ارزش بازار $ 10.53K$ 10.53K $ 10.53K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.53K$ 10.53K $ 10.53K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,961,796.280236 999,961,796.280236 999,961,796.280236

ارزش بازار فعلی Chinese Oil Asset Reserve برابر است با $ 10.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش COAR برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999961796.280236 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.53K است.