Chili CoinCHI چیست

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers. Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers. Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Chili Coin (USD)

ارزش Chili Coin (CHI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Chili Coin (CHI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Chili Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Chili Coin را بررسی کنید!

CHI به ارزهای محلی

توکنومیکس Chili Coin (CHI)

درک، توکنومیکس Chili Coin (CHI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CHI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Chili Coin (CHI) امروز Chili Coin (CHI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CHI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CHI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CHI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Chili Coin چقدر است؟ ارزش بازار CHI برابر است با $ 4.88M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CHI چقدر است؟ عرضه در گردش CHI برابر است با 5.88B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CHI چقدر بوده است؟ CHI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00131437 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CHI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CHI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CHI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CHI برابر است با -- USD . آیا CHI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CHI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CHI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Chili Coin (CHI)