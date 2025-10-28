Children Of The SkyCOTS چیست

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain. Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community. With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

منبع Children Of The Sky (COTS) وب سایت رسمی

COTS به ارزهای محلی

توکنومیکس Children Of The Sky (COTS)

درک، توکنومیکس Children Of The Sky (COTS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COTS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Children Of The Sky (COTS) امروز Children Of The Sky (COTS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای COTS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی COTS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی COTS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Children Of The Sky چقدر است؟ ارزش بازار COTS برابر است با $ 15.88K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش COTS چقدر است؟ عرضه در گردش COTS برابر است با 999.53M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت COTS چقدر بوده است؟ COTS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01772925 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت COTS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ COTS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات COTS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COTS برابر است با -- USD . آیا COTS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد COTS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COTS مراجعه کنید.

