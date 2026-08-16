قیمت امروز Chihuahua Chain

قیمت لحظه‌ ای Chihuahua Chain (HUAHUA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HUAHUA به USD برابر با $ 0 برای هر HUAHUA می‌ باشد.

توکن Chihuahua Chain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 600,096 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 114.43B HUAHUA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HUAHUA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00983165 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HUAHUA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.50% و در هفت روز اخیر به میزان -20.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Chihuahua Chain (HUAHUA)

ارزش بازار $ 600.10K$ 600.10K $ 600.10K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 638.90K$ 638.90K $ 638.90K سرمایه در گردش 114.43B 114.43B 114.43B عرضه کل 121,827,710,715.0 121,827,710,715.0 121,827,710,715.0

ارزش بازار فعلی Chihuahua Chain برابر است با $ 600.10K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HUAHUA برابر است با 114.43B، و عرضه کل آن 121827710715.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 638.90K است.