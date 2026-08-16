قیمت امروز Chevron xStock

قیمت لحظه‌ ای Chevron xStock (CVXX) در حال حاضر برابر با $ 200.89 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CVXX به USD برابر با $ 200.89 برای هر CVXX می‌ باشد.

توکن Chevron xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,184,005 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.89K CVXX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CVXX در بازه‌ ای بین $ 200.87 (حداقل) و $ 204.81 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 310.05 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 145.92 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CVXX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 396.08 رسیده است.

اطلاعات بازار Chevron xStock (CVXX)

ارزش بازار $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M حجم (24 ساعته) $ 396.08$ 396.08 $ 396.08 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 114.66M$ 114.66M $ 114.66M سرمایه در گردش 5.89K 5.89K 5.89K عرضه کل 570,769.1200269009 570,769.1200269009 570,769.1200269009

ارزش بازار فعلی Chevron xStock برابر است با $ 1.18M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 396.08. عرضه در گردش CVXX برابر است با 5.89K، و عرضه کل آن 570769.1200269009 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 114.66M است.