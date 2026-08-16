قیمت امروز Charles AI by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای Charles AI by Virtuals (CHARLES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHARLES به USD برابر با $ 0 برای هر CHARLES می‌ باشد.

توکن Charles AI by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,595 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B CHARLES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHARLES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHARLES طی یک ساعت گذشته به میزان -0.23% و در هفت روز اخیر به میزان -11.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Charles AI by Virtuals (CHARLES)

ارزش بازار $ 35.60K$ 35.60K $ 35.60K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.60K$ 35.60K $ 35.60K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Charles AI by Virtuals برابر است با $ 35.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CHARLES برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.60K است.