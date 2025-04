CERANOSCRS چیست

Ceranos Finance is a decentralized finance platform focused on creating a transparent, community-governed hedge fund DAO. It aims to enhance trust in cryptocurrency investing by using blockchain technology to ensure transparency in fund management and decision-making. Through decentralized governance, participants have direct involvement in proposing and voting on investment strategies. The platform promotes a community-driven approach, uniting users around innovative investment opportunities, while prioritizing openness and accountability. Ceranos Finance’s goal is to offer a more inclusive, transparent, and equitable hedge fund model for cryptocurrency investors.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع CERANOS (CRS) وب سایت رسمی