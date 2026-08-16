قیمت امروز Central African Republic Meme

قیمت لحظه‌ ای Central African Republic Meme (CAR) در حال حاضر برابر با $ 0.00255451 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CAR به USD برابر با $ 0.00255451 برای هر CAR می‌ باشد.

توکن Central African Republic Meme در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,536,519 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 992.96M CAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CAR در بازه‌ ای بین $ 0.00253319 (حداقل) و $ 0.00256634 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.775747 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00151543 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CAR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -6.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 130.23 رسیده است.

اطلاعات بازار Central African Republic Meme (CAR)

ارزش بازار $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M حجم (24 ساعته) $ 130.23$ 130.23 $ 130.23 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M سرمایه در گردش 992.96M 992.96M 992.96M عرضه کل 992,957,939.103121 992,957,939.103121 992,957,939.103121

ارزش بازار فعلی Central African Republic Meme برابر است با $ 2.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 130.23. عرضه در گردش CAR برابر است با 992.96M، و عرضه کل آن 992957939.103121 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.54M است.