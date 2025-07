اطلاعات Cathena Gold (CGO).

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

وب‌ سایت رسمی: https://knights-of-cathena.com/ وایت پیپر https://litepaper.knights-of-cathena.com