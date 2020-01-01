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برترین توکن‌ های با تم باغ وحش بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش با تم باغ وحش را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04127
-0.27%
+0.76%
-4.64%
$ 41.26M
$ 1.85M
2
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03605
+0.17%
+0.72%
-8.46%
$ 35.88M
$ 1.56M
3
AVA
AVA
AVA
$ 0.1793
0.00%
+1.23%
-12.71%
$ 13.24M
$ 296.95K
4
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04149
-0.60%
-2.83%
-7.70%
$ 9.56M
$ 1.40M
5
BNB Tiger OG
BNB Tiger OG
BNBTIGEROG
$ 1.0E-18
0.00%
-0.50%
0.00%
$ 9.16M
--
6
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006265
+0.16%
-8.76%
+12.26%
$ 6.26M
$ 15.02M
7
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.165E-5
+0.09%
-0.30%
+0.09%
$ 1.16M
--
8
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001129
+0.72%
-5.35%
-10.74%
$ 1.11M
$ 496.44M
9
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00038577
-0.87%
+0.05%
+14.35%
$ 385.75K
$ 5.58K
10
Wise Monkey
Wise Monkey
MONKY
$ 2.8477E-8
-0.08%
+0.90%
+2.00%
$ 242.06K
--
11
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00210468
0.00%
--
-3.25%
$ 92.61K
$ 210.47
12
Pesto the Baby King Penguin
Pesto the Baby King Penguin
PESTO
$ 8.008E-5
+0.02%
+0.10%
-2.28%
$ 80.05K
--
13
Aped
Aped
APED
$ 0.076492
-0.02%
--
-4.97%
$ 76.50K
$ 877.91
14
Cheyenne
Cheyenne
CHEYENNE
$ 4.903E-5
+0.12%
+0.70%
+10.68%
$ 47.95K
--
15
BOOJI
BOOJI
BOOJI
$ 2.589E-5
+0.12%
-0.50%
-9.48%
$ 25.91K
--
16
New Ancient DNA
New Ancient DNA
REMUS
$ 6.1014E-11
+0.11%
+1.00%
-23.18%
$ 25.67K
--
17
Poppy
Poppy
POPPY
$ 1.716E-5
0.00%
-1.20%
+1.06%
$ 17.16K
--
18
Shrimp Paste
Shrimp Paste
SHRIMP
$ 1.501E-5
+0.07%
+0.20%
-4.58%
$ 15.02K
--
19
New Born Haggis Pygmy Hippo
New Born Haggis Pygmy Hippo
HAGGIS
$ 1.274E-5
0.00%
-0.40%
-1.85%
$ 12.73K
--
20
Arie The Sealion
Arie The Sealion
ARIE
$ 1.155E-5
0.00%
-0.30%
-0.94%
$ 11.53K
--
21
glamorous
glamorous
GLAM
$ 1.119E-5
-0.27%
-1.90%
-4.60%
$ 11.19K
--
22
BAKSO
BAKSO
BAKSO
$ 1.057E-5
0.00%
-0.70%
-0.66%
$ 10.57K
--
23
New Baby Elephant Houston Zoo
New Baby Elephant Houston Zoo
KIRBY
$ 9.86E-6
0.00%
-8.70%
+3.03%
$ 9.85K
--
24
Hanbao
Hanbao
HANBAO
$ 9.73E-6
0.00%
-11.70%
0.00%
$ 9.73K
--

سوالات متداول

توکن‌ های با تم باغ وحش چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های با تم باغ وحش به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 24 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $118.72M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن با تم باغ وحش چیست؟
در میان توکن‌ های دسته با تم باغ وحش که در MEXC رصد می‌شوند، توکن AVA با ثبت تغییر قیمتی 1.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن با تم باغ وحش در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 24 توکن از دسته با تم باغ وحش را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص با تم باغ وحش می‌توان به PNUT, MOODENG, AVA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته با تم باغ وحش چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های با تم باغ وحش در حال حاضر حدود $118.72M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش با تم باغ وحش، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.