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برترین توکن‌ های تم زودیاک بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تم زودیاک را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Gemini
Gemini
GEMINI
$ 0.00011931
-0.07%
+0.19%
-4.93%
$ 119.29K
$ 1.25K
2
Taurus
Taurus
TAURUS
$ 7.231E-5
+0.11%
+5.80%
-0.58%
$ 72.35K
--
3
Sagittarius
Sagittarius
SAGIT
$ 7.069E-5
+0.10%
+1.60%
-5.02%
$ 70.70K
--
4
Aries
Aries
ARIES
$ 6.924E-5
+0.10%
+6.40%
-4.21%
$ 69.26K
--
5
Pisces
Pisces
PISCES
$ 6.922E-5
+0.12%
+5.30%
+4.78%
$ 69.25K
--
6
Capricorn
Capricorn
CAPRICORN
$ 6.92E-5
+0.10%
+7.30%
-7.29%
$ 69.24K
--
7
Scorpio
Scorpio
SCORPIO
$ 6.819E-5
+0.10%
+4.70%
+5.97%
$ 68.23K
--
8
Cancer
Cancer
CANCER
$ 6.692E-5
+0.10%
+5.00%
+0.36%
$ 66.95K
--
9
Virgo
Virgo
VIRGO
$ 6.637E-5
+0.11%
+4.10%
+3.22%
$ 66.40K
--

سوالات متداول

توکن‌ های تم زودیاک چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تم زودیاک به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 9 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $671.68K می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تم زودیاک چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تم زودیاک که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CAPRICORN با ثبت تغییر قیمتی 7.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تم زودیاک در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 9 توکن از دسته تم زودیاک را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تم زودیاک می‌توان به GEMINI, TAURUS, SAGIT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تم زودیاک چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تم زودیاک در حال حاضر حدود $671.68K برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تم زودیاک، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.