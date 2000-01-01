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برترین توکن‌ های اکوسیستم BackedFi xStocks بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم BackedFi xStocks را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
$ 780.99
+0.02%
-0.02%
+0.72%
$ 169.09M
$ 75.55
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.73
0.00%
-0.00%
-0.05%
$ 151.77M
$ 19.77K
3
$ 225.49
0.00%
+0.08%
+0.29%
$ 147.45M
$ 290.09
4
$ 95.93
+0.07%
0.00%
+1.72%
$ 140.80M
$ 591.05
5
$ 71.45
0.00%
+0.56%
+6.08%
$ 139.04M
$ 832.39
6
$ 348.47
-0.25%
+0.08%
-2.40%
$ 134.63M
$ 160.29
7
$ 343.54
-0.07%
+0.15%
+3.77%
$ 133.56M
$ 162.47
8
$ 592.89
-0.12%
-0.10%
-0.30%
$ 84.61M
$ 96.32
9
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 39.57
0.00%
-0.00%
-9.12%
$ 82.10M
$ 3.40K
10
$ 149.18
-0.26%
+0.01%
-3.79%
$ 68.05M
$ 372.88
11
$ 264.07
-0.12%
+0.20%
-3.86%
$ 59.26M
$ 214.61
12
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 94.42
+0.07%
+0.01%
-7.48%
$ 44.69M
$ 293.47K
13
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 731.65
-0.08%
-0.00%
+1.17%
$ 32.51M
$ 516.46K
14
$ 275.58
-0.11%
+0.89%
+0.25%
$ 31.57M
$ 199.55
15
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02946
-0.34%
+0.51%
-2.04%
$ 25.05M
$ 2.33M
16
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,655.19
0.00%
-0.00%
+36.48%
$ 13.28M
$ 975.20K
17
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 401.2
+0.07%
0.00%
+0.88%
$ 8.68M
$ 311.75K
18
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 167.0
0.00%
+0.01%
+19.71%
$ 7.82M
$ 572.96K
19
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 104.07
+0.26%
+0.02%
+2.78%
$ 7.28M
$ 19.90K
20
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 497.16
+0.50%
-0.00%
-0.43%
$ 7.24M
$ 24.30K
21
$ 139.64
-0.03%
-0.73%
+2.82%
$ 6.81M
$ 450.24
22
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 221.46
0.00%
0.00%
+1.36%
$ 5.30M
$ 38.33K
23
AMD xStock
AMD xStock
AMDX
$ 516.0
+0.43%
+0.00%
+6.84%
$ 4.05M
$ 46.82K
24
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 75.32
0.00%
0.00%
+0.67%
$ 3.63M
$ 8.73K
25
Oracle xStock
Oracle xStock
ORCLX
$ 153.52
0.00%
+0.02%
+4.71%
$ 3.60M
$ 83.61
26
TSMC xStock
TSMC xStock
TSMX
$ 383.84
0.00%
-0.10%
-49.91%
$ 2.65M
$ 4.62
27
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 397.38
0.00%
+0.00%
-7.11%
$ 2.50M
$ 19.09K
28
Palantir xStock
Palantir xStock
PLTRX
$ 173.75
+0.49%
+0.01%
+1.82%
$ 2.14M
$ 18.69K
29
Vanguard Total World xStock
Vanguard Total World xStock
VTX
$ 162.01
0.00%
--
-0.28%
$ 2.00M
$ 3.50K
30
$ 307.55
-0.08%
-0.41%
-2.52%
$ 1.84M
$ 177.28
31
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 502.24
-0.44%
-0.00%
-3.97%
$ 1.60M
$ 17.15K
32
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 388.23
0.00%
0.00%
+0.86%
$ 1.58M
$ 3.42K
33
Netflix xStock
Netflix xStock
NFLXX
$ 80.01
0.00%
+0.02%
+8.33%
$ 1.22M
$ 4.42K
34
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 200.89
0.00%
-0.01%
-5.67%
$ 1.18M
$ 396.07
35
Bitmine xStock
Bitmine xStock
BMNRX
$ 18.05
0.00%
0.00%
-6.19%
$ 1.08M
$ 24.77
36
iShares Silver Trust xStock
iShares Silver Trust xStock
SLVX
$ 58.05
0.00%
+0.00%
-0.99%
$ 1.08M
$ 8.53K
37
International Business Machines xStock
International Business Machines xStock
IBMX
$ 229.75
0.00%
-0.00%
-2.17%
$ 985.97K
$ 168.86
38
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,175.8
+0.01%
0.00%
-1.66%
$ 881.65K
$ 8.71K
39
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 160.03
0.00%
-0.00%
+4.06%
$ 772.70K
$ 59.82
40
Gamestop xStock
Gamestop xStock
GMEX
$ 18.85
0.00%
+0.01%
-3.53%
$ 769.43K
$ 226.95K
41
CrowdStrike xStock
CrowdStrike xStock
CRWDX
$ 219.22
0.00%
0.00%
+6.66%
$ 693.20K
$ 539.61
42
KRAQ xStock
KRAQ xStock
KRAQX
$ 9.98
0.00%
--
0.00%
$ 649.65K
$ 405.57
43
ASML xStock
ASML xStock
ASMLX
$ 1,828.8
0.00%
0.00%
+5.50%
$ 629.10K
$ 48.88
44
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
-1.23%
$ 617.02K
$ 245.46
45
DFDV xStock
DFDV xStock
DFDVX
$ 3.09
-0.96%
+0.03%
+8.42%
$ 521.61K
$ 79.79K
46
Novo Nordisk xStock
Novo Nordisk xStock
NVOX
$ 45.06
0.00%
-0.00%
-4.17%
$ 517.34K
$ 5.68K
47
Cisco xStock
Cisco xStock
CSCOX
$ 119.93
+0.01%
+0.05%
-3.01%
$ 511.64K
$ 7.41K
48
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 369.96
0.00%
+0.02%
-1.91%
$ 480.29K
$ 31.14
49
TON xStock
TON xStock
TONXX
$ 2.75
0.00%
0.00%
-8.64%
$ 479.52K
$ 1.07K
50
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 60.75
0.00%
--
+4.78%
$ 476.84K
$ 202.22

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم BackedFi xStocks چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم BackedFi xStocks به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 96 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.55B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم BackedFi xStocks چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم BackedFi xStocks که در MEXC رصد می‌شوند، توکن MCDX با ثبت تغییر قیمتی 0.89% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم BackedFi xStocks در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 96 توکن از دسته اکوسیستم BackedFi xStocks را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم BackedFi xStocks می‌توان به SPYX, STRCX, NVDAX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم BackedFi xStocks چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم BackedFi xStocks در حال حاضر حدود $1.55B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم BackedFi xStocks، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.