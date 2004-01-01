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برترین توکن‌ های اکوسیستم Gnosis Chain بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Gnosis Chain را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,164.74
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.536
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
4
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,882.62
+0.05%
+0.00%
-1.37%
$ 4.54B
--
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.242
+0.06%
+1.40%
-18.84%
$ 2.02B
$ 97.98K
6
GHO
GHO
GHO
$ 0.998276
-0.02%
0.00%
+0.04%
$ 697.80M
$ 815.66K
7
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.73
-0.18%
+0.25%
-2.49%
$ 273.56M
$ 936.30
8
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998566
-0.04%
0.00%
-0.09%
$ 212.94M
$ 2.13M
9
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1391
-1.81%
+33.40%
+28.36%
$ 78.63M
$ 2.46M
10
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,948.9
-0.34%
+0.99%
-5.01%
$ 69.78M
$ 30.03
11
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1932
+0.31%
+1.67%
-7.47%
$ 69.34M
$ 448.82K
12
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0877
0.00%
+1.15%
-5.80%
$ 65.76M
$ 1.14K
13
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.24
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 53.56M
$ 1.13K
14
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.22
-0.15%
+0.00%
-3.78%
$ 37.05M
$ 40.58M
15
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.19039
+0.08%
-0.00%
-2.36%
$ 32.52M
$ 101.55K
16
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 31.38M
$ 229.60K
17
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.86M
$ 72.91K
18
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005091
+0.51%
+2.99%
-7.22%
$ 26.87M
$ 21.13M
19
JPY Coin v1
JPY Coin v1
JPYC
$ 0.00849686
0.00%
--
+13.65%
$ 20.97M
$ 4.37K
20
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974306
+0.02%
0.00%
-1.82%
$ 11.56M
$ 1.68K
21
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.261
-0.08%
+2.63%
-10.18%
$ 7.85M
$ 88.74K
22
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.0082248
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 7.53M
$ 4.29K
23
balancer
balancer
BAL
$ 0.10572
-1.46%
-1.78%
-3.77%
$ 7.32M
$ 533.27K
24
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 152.08
0.00%
0.00%
+3.17%
$ 7.05M
--
25
Badger
Badger
BADGER
$ 0.342692
-0.01%
0.00%
+0.34%
$ 6.68M
$ 297.91K
26
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01906
-0.90%
-3.09%
-28.58%
$ 4.20M
$ 3.37M
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.0108
-0.28%
-1.64%
-8.71%
$ 3.68M
$ 5.02M
28
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00402416
+0.01%
-0.01%
-4.11%
$ 3.25M
$ 17.12K
29
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00573755
0.00%
--
-5.97%
$ 2.88M
$ 12.78
30
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.74
0.00%
0.00%
+8.51%
$ 2.87M
$ 22.98
31
Agave
Agave
AGVE
$ 28.62
-0.10%
-0.00%
-2.12%
$ 2.86M
$ 1.41
32
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01833761
-0.15%
-0.02%
-6.11%
$ 2.42M
$ 42.96K
33
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.03088782
+0.93%
+0.10%
+3.53%
$ 2.18M
$ 1.46K
34
swarm
swarm
BZZ
$ 0.03967
+0.08%
+0.10%
+8.69%
$ 2.08M
$ 1.38M
35
EURA
EURA
EURA
$ 1.24
0.00%
+0.07%
+7.83%
$ 1.74M
$ 63.38K
36
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.192339
0.00%
-0.00%
-2.26%
$ 1.58M
$ 4.96K
37
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.01617485
-0.02%
-0.10%
+8.28%
$ 1.17M
$ 109.94
38
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.656E-5
0.00%
+0.60%
+0.14%
$ 1.05M
--
39
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00188534
-0.04%
--
+64.74%
$ 865.95K
$ 1.37
40
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 619.32K
$ 8.36
41
Swash
Swash
SWASH
$ 0.00059147
-0.17%
-0.00%
-10.60%
$ 588.49K
$ 634.57
42
Backed NIU Technologies
Backed NIU Technologies
BNIU
$ 3.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 507.50K
--
43
Shutter
Shutter
SHU
$ 0.00132075
0.00%
--
-6.68%
$ 499.93K
$ 29.94
44
Bread
Bread
BREAD
$ 0.99921
0.00%
-0.00%
+0.57%
$ 406.99K
$ 4.16
45
Monerium GBP emoney
Monerium GBP emoney
GBPE
$ 1.35
0.00%
--
0.00%
$ 397.96K
$ 6.54K
46
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001525
-0.26%
-1.52%
-44.71%
$ 342.58K
$ 42.71M
47
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03304412
+0.44%
-0.00%
-4.68%
$ 317.65K
$ 37.78
48
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00799743
-0.04%
+0.04%
+2.10%
$ 128.44K
$ 97.03
49
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21
50
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00030536
+0.19%
-0.04%
-2.87%
$ 84.56K
$ 264.86

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Gnosis Chain چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Gnosis Chain به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 61 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $96.85B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Gnosis Chain چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Gnosis Chain که در MEXC رصد می‌شوند، توکن COW با ثبت تغییر قیمتی 33.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Gnosis Chain در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 61 توکن از دسته اکوسیستم Gnosis Chain را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Gnosis Chain می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Gnosis Chain چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Gnosis Chain در حال حاضر حدود $96.85B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Gnosis Chain، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.