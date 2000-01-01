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برترین توکن‌ های دارایی‌های Wormhole بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش دارایی‌های Wormhole را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.65
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.57
-0.05%
+0.34%
-1.02%
$ 43.87B
$ 191.73K
4
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.87
-0.05%
+1.08%
+5.61%
$ 14.46B
$ 6.94K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,150.06
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
6
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.329
-0.32%
-0.06%
+0.93%
$ 2.80B
$ 65.42K
7
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004533
+0.02%
-1.62%
-1.41%
$ 2.68B
$ 91.80B
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.242
+0.06%
+1.40%
-18.84%
$ 2.02B
$ 97.98K
9
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.407
0.00%
-1.54%
-5.43%
$ 334.75M
$ 389.84K
10
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004853
+0.31%
+2.12%
-0.71%
$ 270.66M
$ 2.19B
11
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06422
-0.19%
+0.28%
-3.49%
$ 127.79M
$ 896.31K
12
$ 0.03988
+0.15%
+0.35%
-2.91%
$ 117.48M
$ 1.42M
13
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11076
-0.05%
+1.45%
-2.30%
$ 93.74M
$ 605.32K
14
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.007619
+0.20%
+0.03%
-16.61%
$ 38.62M
$ 7.82M
15
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009337
-0.01%
+0.30%
-6.21%
$ 2.31M
$ 5.64M

سوالات متداول

توکن‌ های دارایی‌های Wormhole چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های دارایی‌های Wormhole به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 15 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $376.50B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن دارایی‌های Wormhole چیست؟
در میان توکن‌ های دسته دارایی‌های Wormhole که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LUNC با ثبت تغییر قیمتی 2.12% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن دارایی‌های Wormhole در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 15 توکن از دسته دارایی‌های Wormhole را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص دارایی‌های Wormhole می‌توان به ETH, USDC, SOL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته دارایی‌های Wormhole چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های دارایی‌های Wormhole در حال حاضر حدود $376.50B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش دارایی‌های Wormhole، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.