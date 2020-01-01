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برترین توکن‌ های اکوسیستم World Chain بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم World Chain را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,150.06
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.532
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
4
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3479
+0.31%
+3.12%
+11.76%
$ 1.19B
$ 1.09M
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 468.83M
$ 7.30M
6
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.05M
--
7
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02026601
0.00%
--
-0.09%
$ 5.85M
$ 12.78
8
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.192339
0.00%
-0.00%
-2.26%
$ 1.58M
$ 4.96K
9
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998784
-0.01%
0.00%
+0.15%
$ 1.09M
$ 21.80K
10
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.656E-5
0.00%
+0.60%
+0.14%
$ 1.05M
--
11
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.009
0.00%
+0.00%
+0.40%
$ 355.31K
$ 3.13
12
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03304412
+0.44%
-0.00%
-4.68%
$ 317.65K
$ 37.78
13
DNA Token
DNA Token
DNA
$ 2.94253E-7
-0.52%
-0.10%
-1.44%
$ 109.18K
--
14
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00030536
+0.19%
-0.04%
-2.87%
$ 84.56K
$ 264.86
15
Bowser
Bowser
BOWSER
$ 1.80975E-7
0.00%
+0.30%
+0.16%
$ 76.13K
--
16
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0.00111186
0.00%
0.00%
+1.14%
$ 71.11K
$ 141.98
17
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0.058249
+0.58%
0.00%
+0.80%
$ 56.43K
$ 195.58
18
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
$ 0.301525
0.00%
-0.00%
-2.41%
$ 40.09K
$ 662.05

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم World Chain چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم World Chain به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 18 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $90.24B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم World Chain چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم World Chain که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم World Chain در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 18 توکن از دسته اکوسیستم World Chain را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم World Chain می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم World Chain چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم World Chain در حال حاضر حدود $90.24B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم World Chain، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.