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برترین توکن‌ های با تم ووجک بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش با تم ووجک را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005233
-0.23%
+0.38%
-7.35%
$ 39.62M
$ 13.08M
2
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000006027
-0.26%
-4.31%
+9.23%
$ 20.03M
$ 4.06T
3
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007213
+0.13%
-5.53%
-43.29%
$ 10.73M
$ 361.87M
4
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0.00098708
-0.24%
+0.16%
+3.92%
$ 914.96K
$ 15.51K
5
Retard Finder Coin
Retard Finder Coin
RFC
$ 0.00037835
-0.32%
+0.03%
-6.03%
$ 376.82K
$ 6.78K
6
PumpMindVirus
PumpMindVirus
PMV
$ 0.00027188
-35.43%
+1.31%
+151.46%
$ 271.74K
$ 66.95K
7
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0.0003011
-0.04%
+0.01%
-0.45%
$ 270.23K
$ 38.67
8
Boomer
Boomer
BOOMER
$ 0.0002458
-0.02%
+0.00%
-3.50%
$ 227.83K
$ 18.67
9
Wifejak
Wifejak
WIFE
$ 0.00016819
-0.05%
+0.01%
-4.20%
$ 168.19K
$ 5.25
10
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 1.87E-6
+0.54%
-3.80%
-11.37%
$ 129.58K
--
11
Cope
Cope
COPE
$ 9.023E-5
+0.10%
+1.30%
-10.18%
$ 80.70K
--
12
Zoomer
Zoomer
ZOOMER
$ 6.64E-5
-4.00%
-4.70%
-31.92%
$ 66.08K
--
13
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6.398E-5
+0.53%
+1.10%
-4.35%
$ 62.86K
--
14
forever alone
forever alone
ALONE
$ 3.621E-5
+0.11%
-24.10%
-14.60%
$ 36.23K
--
15
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2.898E-5
-0.38%
+0.90%
+0.42%
$ 28.99K
--
16
Soyjak
Soyjak
SOY
$ 1.58E-5
+0.06%
-1.90%
-91.81%
$ 15.49K
--
17
Purple Wojak
Purple Wojak
PURK
$ 1.385E-5
+0.07%
+0.80%
-5.59%
$ 13.84K
--
18
Ameliajak
Ameliajak
AMELIAJAK
$ 1.038E-5
0.00%
-1.40%
-18.72%
$ 10.38K
--

سوالات متداول

توکن‌ های با تم ووجک چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های با تم ووجک به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 18 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $73.06M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن با تم ووجک چیست؟
در میان توکن‌ های دسته با تم ووجک که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PMV با ثبت تغییر قیمتی 1.31% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن با تم ووجک در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 18 توکن از دسته با تم ووجک را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص با تم ووجک می‌توان به NPC, WOJAK, ONE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته با تم ووجک چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های با تم ووجک در حال حاضر حدود $73.06M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش با تم ووجک، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.