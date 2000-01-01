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برترین توکن‌ های شرط بندی های وال استریت با تم بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش شرط بندی های وال استریت با تم را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.04
-0.20%
+0.01%
-10.48%
$ 2.93M
$ 3.36K
2
GME
GME
GME
$ 0.0003539
-0.28%
-1.02%
-8.87%
$ 2.41M
$ 161.20M
3
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00095816
+0.20%
+0.02%
-3.55%
$ 957.16K
$ 171.81K
4
Wall Street Memes
Wall Street Memes
WSM
$ 0.00013694
0.00%
--
+1.31%
$ 271.91K
$ 15.35
5
Wall Street Baby
Wall Street Baby
WSB
$ 2.408E-9
0.00%
-0.40%
-4.41%
$ 240.79K
--
6
AMC
AMC
AMC
$ 0.00021801
-0.16%
+0.03%
-3.65%
$ 218.13K
$ 1.99K
7
WallStreetBets DApp
WallStreetBets DApp
WSB
$ 0.00016075
0.00%
+0.01%
+2.43%
$ 160.75K
$ 209.17
8
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 6.77E-5
-0.38%
-1.20%
-14.13%
$ 68.04K
--

سوالات متداول

توکن‌ های شرط بندی های وال استریت با تم چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های شرط بندی های وال استریت با تم به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 8 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $7.26M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن شرط بندی های وال استریت با تم چیست؟
در میان توکن‌ های دسته شرط بندی های وال استریت با تم که در MEXC رصد می‌شوند، توکن AMC با ثبت تغییر قیمتی 0.03% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن شرط بندی های وال استریت با تم در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 8 توکن از دسته شرط بندی های وال استریت با تم را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص شرط بندی های وال استریت با تم می‌توان به STNK, GME, ROAR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته شرط بندی های وال استریت با تم چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های شرط بندی های وال استریت با تم در حال حاضر حدود $7.26M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش شرط بندی های وال استریت با تم، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.