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برترین توکن‌ های وابسته به ترامپ بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش وابسته به ترامپ را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USD1
USD1
USD1
$ 1
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.18M
2
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05726
+0.39%
+2.41%
+7.54%
$ 1.81B
$ 1.92M
3
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.408
0.00%
-1.54%
-5.43%
$ 334.75M
$ 389.84K
4
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07047
-0.09%
-1.20%
-7.43%
$ 70.18M
$ 884.53K

سوالات متداول

توکن‌ های وابسته به ترامپ چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های وابسته به ترامپ به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 4 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $6.61B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن وابسته به ترامپ چیست؟
در میان توکن‌ های دسته وابسته به ترامپ که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WLFI با ثبت تغییر قیمتی 2.41% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن وابسته به ترامپ در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 4 توکن از دسته وابسته به ترامپ را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص وابسته به ترامپ می‌توان به USD1, WLFI, TRUMP اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته وابسته به ترامپ چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های وابسته به ترامپ در حال حاضر حدود $6.61B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش وابسته به ترامپ، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.