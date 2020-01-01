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برترین توکن‌ های پلتفرم RWA کارت بازرگانی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش پلتفرم RWA کارت بازرگانی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
READY
READY
READY
$ 0.004548
0.00%
+3.43%
-31.88%
$ 4.55M
$ 6.50M
2
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.861522
0.00%
--
-3.73%
$ 1.38M
$ 268.35
3
Collector Crypt
Collector Crypt
CARDS
$ 0.18813
+0.52%
+15.85%
+43.64%
--
$ 806.91K
4
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.05952
-0.88%
-2.34%
+10.89%
--
$ 1.79M

سوالات متداول

توکن‌ های پلتفرم RWA کارت بازرگانی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های پلتفرم RWA کارت بازرگانی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 4 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $5.93M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن پلتفرم RWA کارت بازرگانی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته پلتفرم RWA کارت بازرگانی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CARDS با ثبت تغییر قیمتی 15.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن پلتفرم RWA کارت بازرگانی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 4 توکن از دسته پلتفرم RWA کارت بازرگانی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص پلتفرم RWA کارت بازرگانی می‌توان به READY, CHARRED, CARDS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته پلتفرم RWA کارت بازرگانی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های پلتفرم RWA کارت بازرگانی در حال حاضر حدود $5.93M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پلتفرم RWA کارت بازرگانی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.