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برترین توکن‌ های Tokenized Non-US Government Securities بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Tokenized Non-US Government Securities را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Etherfuse TESOURO
Etherfuse TESOURO
TESOURO
$ 0.238137
+0.01%
-0.00%
-2.81%
$ 199.22K
$ 222.22
2
Etherfuse GILTS
Etherfuse GILTS
GILTS
$ 1.42
0.00%
0.00%
0.00%
$ 177.65K
$ 286.75

سوالات متداول

توکن‌ های Tokenized Non-US Government Securities چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Tokenized Non-US Government Securities به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 2 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $376.86K می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Tokenized Non-US Government Securities چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Tokenized Non-US Government Securities که در MEXC رصد می‌شوند، توکن GILTS با ثبت تغییر قیمتی 0.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Tokenized Non-US Government Securities در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 2 توکن از دسته Tokenized Non-US Government Securities را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Tokenized Non-US Government Securities می‌توان به TESOURO, GILTS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Tokenized Non-US Government Securities چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Tokenized Non-US Government Securities در حال حاضر حدود $376.86K برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Tokenized Non-US Government Securities، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.