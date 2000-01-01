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برترین توکن‌ های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
$ 781.09
+0.02%
-0.02%
+0.72%
$ 169.09M
$ 75.55
2
$ 786.26
+0.09%
+0.09%
+0.22%
$ 70.74M
$ 71.51
3
$ 783.16
-0.04%
+0.01%
+0.80%
$ 43.37M
$ 75.99
4
$ 734.24
-0.03%
+0.06%
+1.19%
$ 36.98M
$ 83.15
5
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 731.65
-0.08%
-0.00%
+1.17%
$ 32.51M
$ 516.46K
6
$ 58.47
+0.05%
-0.12%
+0.88%
$ 26.40M
$ 1.02K
7
$ 85.39
+0.13%
+0.36%
+0.45%
$ 18.96M
$ 695.18
8
$ 105.69
+0.09%
+0.41%
-0.31%
$ 17.89M
$ 539.73
9
$ 101.42
-0.03%
-0.01%
+0.10%
$ 14.37M
$ 553.27
10
$ 172.97
+0.19%
+0.29%
+2.47%
$ 13.03M
$ 336.69
11
$ 82.14
-0.11%
-0.47%
-0.15%
$ 13.02M
$ 676.79
12
$ 112.41
+0.29%
+0.98%
+0.56%
$ 11.75M
$ 515.57
13
$ 112.69
-0.22%
+0.62%
+2.10%
$ 11.25M
$ 502.77
14
$ 82.3
+0.60%
-0.46%
+1.08%
$ 9.97M
$ 674.34
15
$ 504.83
+0.11%
+0.29%
+2.42%
$ 9.57M
$ 112.69
16
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 401.2
+0.07%
0.00%
+0.88%
$ 8.68M
$ 311.75K
17
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2609
-0.08%
+2.63%
-10.18%
$ 7.85M
$ 88.74K
18
$ 67.56
-0.21%
-1.19%
+1.86%
$ 7.53M
$ 793.74
19
$ 231.51
-0.03%
+0.01%
+1.37%
$ 5.71M
$ 239.05
20
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 75.32
0.00%
0.00%
+0.67%
$ 3.63M
$ 8.73K
21
$ 308.18
+0.20%
-0.04%
+2.07%
$ 3.57M
$ 184.21
22
$ 101.51
+0.22%
-0.26%
+0.59%
$ 3.34M
$ 564.34
23
$ 79.51
+0.19%
+0.03%
+1.91%
$ 3.21M
$ 725.78
24
$ 85.46
+0.29%
-1.01%
-0.81%
$ 2.32M
$ 658.93
25
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 388.23
0.00%
0.00%
+0.86%
$ 1.58M
$ 3.42K
26
$ 180.08
+0.56%
+0.88%
+8.46%
$ 1.10M
$ 315.46
27
$ 80.35
+0.14%
+0.22%
+0.46%
$ 1.05M
$ 715.19
28
$ 549.79
+0.10%
+0.24%
+0.22%
$ 887.21K
$ 100.62
29
$ 400.56
+0.15%
-0.33%
-0.10%
$ 784.24K
$ 137.91
30
$ 144.55
+0.06%
+0.54%
+4.47%
$ 753.08K
$ 388.80
31
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
-1.23%
$ 617.02K
$ 245.46
32
TBLL xStock
TBLL xStock
TBLLX
$ 106.52
0.00%
--
+0.13%
$ 378.48K
$ 1.69K
33
Core MSCI Emerging Markets xStock
Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 81.44
0.00%
0.00%
+0.82%
$ 259.00K
$ 191.01
34
$ 118.61
-0.09%
+0.92%
-3.19%
$ 249.18K
$ 448.10
35
Schwab International Equity xStock
Schwab International Equity xStock
SCHFX
$ 28.76
0.00%
--
+1.20%
$ 188.06K
$ 165.66
36
$ 4.076
-0.76%
-0.57%
-3.85%
$ 70.40K
$ 13.63K
37
$ 25.3
-0.04%
-0.55%
-1.52%
$ 26.32K
$ 2.32K
38
$ 50.29
+0.46%
+0.48%
+0.84%
$ 17.85K
$ 1.11K
39
$ 255.38
+0.20%
+1.15%
+3.05%
$ 12.91K
$ 220.57
40
$ 98.53
-0.04%
+0.72%
+2.65%
$ 7.56K
$ 577.98
41
$ 159.43
-0.34%
+0.41%
+1.49%
$ 3.14K
$ 376.36
42
$ 57.07
+0.09%
-0.12%
+12.69%
--
$ 963.27
43
$ 44.85
+0.13%
+0.92%
-0.49%
--
$ 1.24K

سوالات متداول

توکن‌ های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 43 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $552.75M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن EWT با ثبت تغییر قیمتی 2.63% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 43 توکن از دسته صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده می‌توان به SPYX, IVVON, SPYON اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده در حال حاضر حدود $552.75M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توکنیزه شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.