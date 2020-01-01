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برترین توکن‌ های میم تیک تاک بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش میم تیک تاک را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03614
+0.17%
+0.72%
-8.46%
$ 35.88M
$ 1.56M
2
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010185
-0.87%
+2.69%
-20.06%
$ 23.68M
$ 57.94M
3
Tung Tung Tung Sahur
Tung Tung Tung Sahur
TRIPLET
$ 0.0115426
-1.03%
+0.17%
-4.67%
$ 11.54M
$ 1.09M
4
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.011065
-0.11%
+3.85%
-3.43%
$ 11.08M
$ 6.96M
5
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.00145288
-0.09%
-0.03%
+5.75%
$ 1.45M
$ 18.50K
6
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0.001208
+0.85%
+2.32%
-17.66%
$ 1.19M
$ 46.71M
7
Skibidi Toilet
Skibidi Toilet
SKBDI
$ 0.0048039
-0.12%
+0.02%
-2.38%
$ 359.72K
$ 455.79
8
Biggie
Biggie
BIGGIE
$ 4.7493E-11
+0.11%
-1.80%
-15.94%
$ 47.49K
--
9
Tralalero Tralala
Tralalero Tralala
DOUBLET
$ 3.74E-5
-2.93%
+8.00%
-23.19%
$ 36.34K
--
10
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner
RIZZ
$ 3.392E-5
0.00%
-2.20%
-2.64%
$ 31.98K
--
11
Andrea Von Speed
Andrea Von Speed
ANDREA
$ 2.83E-5
+0.11%
+12.80%
+0.04%
$ 28.32K
--
12
Nosey
Nosey
NOSEY
$ 9.28E-6
0.00%
-0.30%
-12.78%
$ 9.27K
--
13
Manyu
Manyu
MANYU
$ 0.000000003849
+0.44%
+2.77%
-19.94%
--
$ 17.23T

سوالات متداول

توکن‌ های میم تیک تاک چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های میم تیک تاک به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 13 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $85.32M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن میم تیک تاک چیست؟
در میان توکن‌ های دسته میم تیک تاک که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ANDREA با ثبت تغییر قیمتی 12.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن میم تیک تاک در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 13 توکن از دسته میم تیک تاک را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص میم تیک تاک می‌توان به MOODENG, DEGEN, TRIPLET اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته میم تیک تاک چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های میم تیک تاک در حال حاضر حدود $85.32M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش میم تیک تاک، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.