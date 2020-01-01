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برترین توکن‌ های پایانه حقیقت‌ها بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش پایانه حقیقت‌ها را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14495
+1.08%
+1.56%
+9.14%
$ 142.93M
$ 924.16K
2
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06428
-0.19%
+0.28%
-3.49%
$ 127.79M
$ 896.31K
3
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01296
-0.31%
+0.94%
-11.90%
$ 12.95M
$ 4.30M
4
infinite backrooms
infinite backrooms
IB
$ 2.575E-5
+0.04%
+0.80%
+2.14%
$ 25.70K
--
5
cat girl
cat girl
CATGF
$ 1.99E-5
0.00%
+0.30%
+1.07%
$ 19.89K
--
6
Sydney
Sydney
SYDNEY
$ 1.731E-5
0.00%
-0.20%
-1.48%
$ 17.29K
--
7
New Truth Terminal
New Truth Terminal
LORIA
$ 1.003E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.01K
--

سوالات متداول

توکن‌ های پایانه حقیقت‌ها چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های پایانه حقیقت‌ها به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 7 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $283.75M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن پایانه حقیقت‌ها چیست؟
در میان توکن‌ های دسته پایانه حقیقت‌ها که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FARTCOIN با ثبت تغییر قیمتی 1.56% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن پایانه حقیقت‌ها در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 7 توکن از دسته پایانه حقیقت‌ها را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص پایانه حقیقت‌ها می‌توان به FARTCOIN, MANA, GOAT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته پایانه حقیقت‌ها چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های پایانه حقیقت‌ها در حال حاضر حدود $283.75M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پایانه حقیقت‌ها، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.