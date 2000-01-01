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برترین توکن‌ های برای کسب درآمد ضربه بزنید بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش برای کسب درآمد ضربه بزنید را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0004135
-1.25%
+7.85%
+13.53%
$ 40.71M
$ 259.75M
2
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04802
-0.08%
-0.04%
+3.20%
$ 21.68M
$ 1.48M
3
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.000175
+0.06%
-2.28%
-12.51%
$ 11.30M
$ 364.12M
4
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.596E-5
0.00%
-4.20%
-28.18%
$ 459.59K
--
5
MECCA
MECCA
MEA
$ 0.0001079
-23.68%
-0.23%
-74.76%
$ 316.51K
$ 14.08
6
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001346
+0.59%
-11.55%
-6.48%
$ 135.59K
$ 384.47M
7
WURK
WURK
WURK
$ 0.00012121
+1.30%
+0.01%
-10.53%
$ 121.16K
$ 465.69
8
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 8.29E-6
0.00%
-5.70%
-29.51%
$ 82.93K
--
9
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57363E-7
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 31.96K
--
10
Zoo
Zoo
ZOO
$ 9.0334E-8
0.00%
+3.40%
-11.31%
$ 23.86K
--
11
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
0.00%
$ 12.55K
--
12
SOEX
SOEX
SOEX
$ 0.009646
+0.51%
-2.11%
-6.93%
--
$ 1.21M
13
Bityuan
Bityuan
BTY
$ 0.02899
+0.09%
-9.42%
-24.97%
--
$ 1.80M
14
Roboton
Roboton
DCT
$ 0.005856
-0.05%
-0.10%
+0.10%
--
$ 4.29M
15
BCAT
BCAT
BCAT
$ 0.0000472
-0.02%
+0.94%
+0.23%
--
$ 564.40M

سوالات متداول

توکن‌ های برای کسب درآمد ضربه بزنید چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های برای کسب درآمد ضربه بزنید به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 15 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $74.88M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن برای کسب درآمد ضربه بزنید چیست؟
در میان توکن‌ های دسته برای کسب درآمد ضربه بزنید که در MEXC رصد می‌شوند، توکن NOT با ثبت تغییر قیمتی 7.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن برای کسب درآمد ضربه بزنید در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 15 توکن از دسته برای کسب درآمد ضربه بزنید را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص برای کسب درآمد ضربه بزنید می‌توان به NOT, CATI, HMSTR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته برای کسب درآمد ضربه بزنید چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های برای کسب درآمد ضربه بزنید در حال حاضر حدود $74.88M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش برای کسب درآمد ضربه بزنید، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.