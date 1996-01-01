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برترین توکن‌ های صادرکننده مصنوعی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش صادرکننده مصنوعی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06411
+0.63%
+3.19%
+9.30%
$ 124.45M
$ 1.21M
2
SNX
SNX
SNX
$ 0.199
-0.15%
+1.27%
-4.72%
$ 68.80M
$ 314.31K
3
UMA
UMA
UMA
$ 0.3269
+0.12%
+0.43%
-3.20%
$ 29.64M
$ 158.51K
4
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.263376
-0.08%
-0.00%
-7.28%
$ 2.46M
$ 267.37K
5
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.083298
-0.17%
-0.00%
-9.34%
$ 1.59M
$ 635.93
6
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.0496444
+0.38%
-0.00%
-2.20%
$ 500.05K
$ 534.24
7
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0.01012427
-0.04%
0.00%
+22.15%
$ 425.22K
$ 57.60
8
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00334395
-1.68%
-0.09%
+5.16%
$ 259.97K
$ 14.06K
9
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 8.866E-5
0.00%
+0.40%
-3.83%
$ 101.36K
--
10
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0.02311714
-0.04%
--
-0.14%
$ 93.92K
$ 15.69
11
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00745774
+0.04%
+0.02%
-9.94%
$ 46.68K
$ 3.31
12
Meteora
Meteora
MET
$ 0.1645
+0.86%
+0.55%
+1.42%
--
$ 422.09K

سوالات متداول

توکن‌ های صادرکننده مصنوعی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های صادرکننده مصنوعی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $228.37M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن صادرکننده مصنوعی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته صادرکننده مصنوعی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن AWE با ثبت تغییر قیمتی 3.19% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن صادرکننده مصنوعی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته صادرکننده مصنوعی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص صادرکننده مصنوعی می‌توان به AWE, SNX, UMA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته صادرکننده مصنوعی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های صادرکننده مصنوعی در حال حاضر حدود $228.37M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش صادرکننده مصنوعی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.