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برترین توکن‌ های اکوسیستم Swellchain بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Swellchain را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,194.94
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 4.49B
$ 219.84K
3
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
+0.21%
+1.23%
-2.46%
$ 3.38B
$ 0.09
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 3.97M
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.64
-0.03%
+0.00%
-1.50%
$ 864.04M
$ 21.32K
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08437
+0.11%
+0.14%
-2.26%
$ 784.86M
$ 1.70M
7
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,343
-0.08%
+0.00%
-2.73%
$ 649.41M
$ 267.18K
8
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1555
-0.36%
-3.68%
-1.01%
$ 27.77M
$ 60.61K
9
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,021.03
0.00%
--
-1.12%
$ 23.30M
$ 60.87
10
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006214
-0.35%
+1.62%
-4.10%
$ 3.07M
$ 91.68M
11
King Protocol
King Protocol
KING
$ 173.4
-0.03%
+0.01%
-2.65%
$ 1.14M
$ 69.73
12
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998784
-0.01%
0.00%
+0.15%
$ 1.09M
$ 21.80K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Swellchain چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Swellchain به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $18.99B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Swellchain چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Swellchain که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SWELL با ثبت تغییر قیمتی 1.62% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Swellchain در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته اکوسیستم Swellchain را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Swellchain می‌توان به WBTC, USDE, WEETH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Swellchain چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Swellchain در حال حاضر حدود $18.99B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Swellchain، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.