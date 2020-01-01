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برترین توکن‌ های سکه‌های طرح استیکر بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش سکه‌های طرح استیکر را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Utya
Utya
UTYA
$ 0,03194099
+%0,03
+%0,05
-%0,75
$ 31,93M
$ 451,34K
2
Tony from TON
Tony from TON
TONY
$ 0,00056327
-%0,25
+%0,02
-%16,29
$ 563,27K
$ 1,69K
3
Paper Plane
Paper Plane
PLANE
$ 0,00246012
-%6,38
-%0,02
-%28,29
$ 241,06K
$ 2,80K
4
Cubigator
Cubigator
CUB
$ 4,202E-5
%0,00
-%0,80
-%2,14
$ 42,02K
--

سوالات متداول

توکن‌ های سکه‌های طرح استیکر چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های سکه‌های طرح استیکر به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 4 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $32.78M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن سکه‌های طرح استیکر چیست؟
در میان توکن‌ های دسته سکه‌های طرح استیکر که در MEXC رصد می‌شوند، توکن UTYA با ثبت تغییر قیمتی 0.05% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن سکه‌های طرح استیکر در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 4 توکن از دسته سکه‌های طرح استیکر را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص سکه‌های طرح استیکر می‌توان به UTYA, TONY, PLANE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته سکه‌های طرح استیکر چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های سکه‌های طرح استیکر در حال حاضر حدود $32.78M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش سکه‌های طرح استیکر، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.