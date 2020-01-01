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برترین توکن‌ های اکوسیستم Secret بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Secret را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.167
-0.12%
-1.86%
-2.79%
$ 417.48M
$ 211.47K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3045
0.00%
-0.56%
-5.52%
$ 280.03M
$ 544.60K
3
$ 0.03586
0.00%
+0.53%
-3.11%
$ 42.56M
$ 12.13K
4
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03022
-0.98%
+0.47%
-0.10%
$ 23.50M
$ 1.99M
5
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00674199
-0.16%
+0.01%
+1.34%
$ 4.67M
$ 175.77
6
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.87
+0.35%
-0.01%
+7.89%
$ 3.86M
$ 15.17K
7
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02089998
-0.27%
+0.02%
-0.26%
$ 1.66M
$ 3.86K
8
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.994613
-0.64%
+0.01%
+0.91%
$ 1.40M
$ 6.55
9
Shade Protocol
Shade Protocol
SHD
$ 0.066017
-0.65%
-0.05%
-18.07%
$ 356.04K
$ 9.07K
10
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,880.45
0.00%
+0.00%
-1.86%
$ 93.31K
$ 7.80K
11
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 6.28
-0.16%
-0.00%
-2.79%
$ 90.10K
$ 30.80K
12
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.773964
-0.10%
+0.02%
-3.13%
$ 78.39K
$ 25.11
13
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00042545
-0.54%
+0.03%
-6.07%
$ 56.12K
$ 30.18
14
Composite
Composite
CMST
$ 0.05105
0.00%
--
0.00%
$ 15.46K
$ 478.23

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Secret چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Secret به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 14 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $775.84M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Secret چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Secret که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WAXL با ثبت تغییر قیمتی 0.53% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Secret در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 14 توکن از دسته اکوسیستم Secret را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Secret می‌توان به INJ, TIA, WAXL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Secret چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Secret در حال حاضر حدود $775.84M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Secret، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.