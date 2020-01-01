خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های Robinhood Chain Stocks Ecosystem بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Robinhood Chain Stocks Ecosystem را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.38093
+1.75%
+5.87%
+4.30%
$ 54.92M
$ 270.16K
2
ELF
ELF
ELF
$ 0.05487
-0.77%
-0.23%
-4.48%
$ 45.54M
$ 1.03M
3
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010565
-0.75%
+2.64%
-4.36%
$ 22.17M
$ 6.82T
4
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01151
-0.43%
-6.42%
-25.45%
$ 13.39M
$ 26.85M
5
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002744
-0.33%
+1.38%
-6.03%
$ 11.69M
$ 23.33M
6
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.261
-0.08%
+2.63%
-10.18%
$ 7.85M
$ 88.74K
7
GME
GME
GME
$ 0.0003527
-0.28%
-1.02%
-8.87%
$ 2.41M
$ 161.20M
8
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001364
+0.59%
-11.55%
-6.48%
$ 135.59K
$ 384.47M
9
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0.004988
0.00%
+0.38%
-0.48%
$ 117.29K
$ 1.41M

سوالات متداول

توکن‌ های Robinhood Chain Stocks Ecosystem چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Robinhood Chain Stocks Ecosystem به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 9 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $158.22M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Robinhood Chain Stocks Ecosystem چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Robinhood Chain Stocks Ecosystem که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ON با ثبت تغییر قیمتی 5.87% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Robinhood Chain Stocks Ecosystem در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 9 توکن از دسته Robinhood Chain Stocks Ecosystem را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Robinhood Chain Stocks Ecosystem می‌توان به ON, ELF, SATS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Robinhood Chain Stocks Ecosystem چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Robinhood Chain Stocks Ecosystem در حال حاضر حدود $158.22M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Robinhood Chain Stocks Ecosystem، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.