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برترین توکن‌ های اکوسیستم Polygon zkEVM بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Polygon zkEVM را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,175.46
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.586
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.435
-0.14%
+0.56%
-0.55%
$ 504.92M
$ 100.50K
5
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,877.71
-0.09%
+0.00%
-1.55%
$ 116.49M
$ 120.53K
6
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99975
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 113.38M
$ 1.50M
7
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003395
-0.32%
+0.86%
-5.90%
$ 33.96M
$ 16.71M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2893
-0.45%
+1.08%
-9.20%
$ 25.53M
$ 193.99K
9
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1006
-0.10%
+1.10%
-4.46%
$ 21.07M
$ 505.92K
10
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075419
0.00%
+0.01%
-2.86%
$ 19.60M
$ 2.15M
11
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,309.29
-0.01%
+0.00%
-2.45%
$ 15.93M
$ 13.45K
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.287753
-0.19%
+0.02%
-9.45%
$ 15.52M
$ 65.88K
13
balancer
balancer
BAL
$ 0.10508
-1.46%
-1.78%
-3.77%
$ 7.32M
$ 533.27K
14
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.0082
-0.53%
+0.55%
-0.93%
$ 6.23M
$ 6.61M
15
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.708441
0.00%
--
+0.25%
$ 2.24M
$ 40.69
16
Antfarm Token
Antfarm Token
ATF
$ 0.064663
0.00%
--
-4.61%
$ 357.52K
$ 24.28
17
Smart Layer Network
Smart Layer Network
SLN
$ 0.00030438
0.00%
--
-1.80%
$ 24.72K
$ 4.46

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Polygon zkEVM چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Polygon zkEVM به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $89.39B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Polygon zkEVM چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Polygon zkEVM که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Polygon zkEVM در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته اکوسیستم Polygon zkEVM را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Polygon zkEVM می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Polygon zkEVM چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Polygon zkEVM در حال حاضر حدود $89.39B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Polygon zkEVM، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.