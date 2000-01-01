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برترین توکن‌ های PolitiFi بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش PolitiFi را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06997
-0.13%
-0.19%
+0.68%
$ 11.91B
$ 28.69M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.412
0.00%
-1.54%
-5.43%
$ 334.75M
$ 389.84K
3
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07045
-0.09%
-1.20%
-7.43%
$ 70.18M
$ 884.53K
4
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.007642
+0.20%
+0.03%
-16.61%
$ 38.62M
$ 7.82M
5
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002629
-0.04%
-0.64%
-3.42%
$ 26.25M
$ 3.21T
6
CORN
CORN
CORN
$ 0.02551
-0.12%
+0.08%
+0.63%
$ 13.38M
$ 6.88M
7
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.004352
-0.46%
+6.48%
+16.77%
$ 8.92M
$ 27.73M
8
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006293
+0.16%
-8.76%
+12.26%
$ 6.26M
$ 15.02M
9
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02111
+0.05%
+2.33%
-5.29%
$ 5.87M
$ 2.70M
10
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000121
0.00%
-3.20%
-6.92%
$ 3.01M
$ 3.04M
11
Burnie Senders
Burnie Senders
BURNIE
$ 0.00132341
+0.37%
-0.03%
-10.53%
$ 1.28M
$ 375.50K
12
MAGA
MAGA
MAGATRUMP
$ 0.02491
-0.04%
+3.97%
-0.24%
$ 1.10M
$ 2.25M
13
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.00110868
-0.11%
+0.02%
-24.28%
$ 765.35K
$ 2.56K
14
MAGA Hat
MAGA Hat
MAGA
$ 1.37E-6
+0.74%
-1.60%
-9.87%
$ 567.35K
--
15
Patriot
Patriot
PATRIOT
$ 4.035E-5
+0.12%
-3.30%
-1.85%
$ 403.47K
--
16
Strategic Super Reserve
Strategic Super Reserve
SSR
$ 0.00038344
-0.11%
+0.01%
+4.19%
$ 383.44K
$ 55.15
17
Strategic Bitcoin Reserve
Strategic Bitcoin Reserve
SBR
$ 0.01818418
-0.16%
+0.07%
+0.09%
$ 382.63K
$ 416.12K
18
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00303082
-0.13%
+0.01%
-2.00%
$ 302.94K
$ 193.45
19
TrumpCoin
TrumpCoin
DJT
$ 2.547E-5
0.00%
+5.80%
-0.27%
$ 254.77K
--
20
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00022842
-0.10%
+0.01%
+11.06%
$ 228.26K
$ 1.30K
21
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0.00020217
0.00%
0.00%
-2.39%
$ 200.76K
$ 1.29
22
Restore The Republic
Restore The Republic
RTR
$ 0.00019746
0.00%
--
+0.52%
$ 197.46K
$ 4.76
23
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00018122
-0.13%
+0.03%
+11.27%
$ 181.19K
$ 554.75
24
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.00018104
-0.10%
+0.04%
-3.52%
$ 180.24K
$ 461.40
25
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001354
+0.59%
-11.55%
-6.48%
$ 135.59K
$ 384.47M
26
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5.478E-5
+0.09%
-2.50%
-3.52%
$ 128.17K
--
27
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.0001086
-0.08%
-0.01%
-0.34%
$ 108.60K
$ 393.67
28
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0.00010497
+0.93%
+0.04%
-9.80%
$ 101.90K
$ 457.10
29
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9.87E-6
0.00%
+1.00%
-1.30%
$ 92.58K
--
30
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7.584E-5
-0.59%
-0.50%
+0.73%
$ 75.84K
--
31
MAGA Coin ETH
MAGA Coin ETH
MAGA
$ 6.939E-5
0.00%
-1.20%
0.00%
$ 69.39K
--
32
Dark MAGA
Dark MAGA
DMAGA
$ 5.741E-5
+0.10%
-1.40%
-8.19%
$ 57.44K
--
33
Trumpius Maximus
Trumpius Maximus
TRUMPIUS
$ 0.00084454
0.00%
-0.00%
-1.52%
$ 39.69K
$ 7.43
34
Trump Derangement Syndrome
Trump Derangement Syndrome
TDS
$ 3.262E-5
+0.09%
-11.50%
-13.38%
$ 32.63K
--
35
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0.0309247
-0.08%
+0.01%
-4.90%
$ 30.94K
$ 210.58
36
MAGAIBA
MAGAIBA
MAGAIBA
$ 2.893E-5
0.00%
+3.20%
+3.10%
$ 28.93K
--
37
MAGA PEPE
MAGA PEPE
MAGAPEPE
$ 6.85456E-13
+0.26%
+1.90%
+0.42%
$ 28.85K
--
38
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2.759E-5
-0.40%
+1.30%
-2.06%
$ 27.60K
--
39
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
$ 3.431E-5
0.00%
+0.20%
+29.67%
$ 27.43K
--
40
FreeTrump
FreeTrump
$TRUMP
$ 0.00026297
0.00%
--
0.00%
$ 26.30K
$ 19.51
41
Hunter Boden
Hunter Boden
HUNTBODEN
$ 2.323E-5
+0.09%
+0.10%
-5.30%
$ 23.25K
--
42
MAGA VP
MAGA VP
MVP
$ 0.00049942
0.00%
--
+0.07%
$ 22.67K
$ 27.47
43
Noooomeme
Noooomeme
NOOOO
$ 2.021E-5
0.00%
+0.10%
0.00%
$ 20.16K
--
44
MAGA SHIBA
MAGA SHIBA
MAGASHIB
$ 4.20017E-13
+0.11%
+0.60%
-5.63%
$ 17.68K
--
45
MILEI Token
MILEI Token
MILEI
$ 0.00172838
0.00%
--
-3.52%
$ 17.28K
$ 15.13
46
Magaverse
Magaverse
MVRS
$ 1.65E-5
+0.12%
+15.70%
+17.27%
$ 16.50K
--
47
MAGA DOGE
MAGA DOGE
MAGADOGE
$ 3.59708E-13
+0.11%
+0.20%
-5.96%
$ 15.14K
--
48
Dogius Maximus
Dogius Maximus
DOGIUS
$ 1.463E-5
0.00%
-2.00%
-2.07%
$ 14.63K
--
49
THE EAR STAYS ON
THE EAR STAYS ON
EAR
$ 1.474E-5
0.00%
-0.80%
-0.67%
$ 14.59K
--
50
elizabath whoren
elizabath whoren
WHOREN
$ 0.00013417
0.00%
--
-0.94%
$ 13.41K
$ 2.17

سوالات متداول

توکن‌ های PolitiFi چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های PolitiFi به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 59 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $12.43B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن PolitiFi چیست؟
در میان توکن‌ های دسته PolitiFi که در MEXC رصد می‌شوند، توکن TAP با ثبت تغییر قیمتی 18.83% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن PolitiFi در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 59 توکن از دسته PolitiFi را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص PolitiFi می‌توان به DOGE, TRUMP, MELANIA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته PolitiFi چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های PolitiFi در حال حاضر حدود $12.43B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش PolitiFi، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.