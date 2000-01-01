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برترین توکن‌ های دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
SOON
SOON
SOON
$ 0.1982
-0.80%
-1.69%
-8.37%
$ 101.94M
$ 391.26K
2
$ 71.53
+0.10%
+0.48%
+6.44%
$ 100.96M
$ 870.09
3
$ 979.58
+0.05%
+0.84%
+11.40%
$ 72.76M
$ 57.42
4
$ 786.51
+0.09%
+0.09%
+0.22%
$ 70.74M
$ 71.51
5
$ 225.83
-0.08%
+0.08%
+0.53%
$ 54.21M
$ 256.17
6
$ 783.21
-0.04%
+0.01%
+0.80%
$ 43.37M
$ 75.99
7
$ 734.21
-0.03%
+0.06%
+1.19%
$ 36.98M
$ 83.15
8
$ 28.17
+0.35%
+0.18%
-10.55%
$ 27.59M
$ 2.02K
9
$ 58.45
+0.05%
-0.12%
+0.88%
$ 26.40M
$ 1.02K
10
$ 220.11
0.00%
-0.53%
+0.14%
$ 26.17M
$ 266.92
11
$ 351.29
+0.03%
+0.65%
-1.94%
$ 24.41M
$ 158.79
12
$ 342.77
0.00%
+0.13%
+3.77%
$ 21.59M
$ 163.15
13
$ 85.05
+0.13%
+0.36%
+0.45%
$ 18.96M
$ 695.18
14
$ 105.29
+0.09%
+0.41%
-0.31%
$ 17.89M
$ 539.73
15
$ 498.95
-0.14%
+0.21%
-0.53%
$ 14.61M
$ 117.22
16
$ 85.11
+0.22%
+0.34%
-5.94%
$ 14.54M
$ 664.84
17
$ 101.4
-0.03%
-0.01%
+0.10%
$ 14.37M
$ 553.27
18
$ 306.84
-0.54%
-0.53%
-2.27%
$ 13.57M
$ 180.20
19
$ 18.32
+0.99%
+0.66%
-0.11%
$ 13.34M
$ 3.02K
20
$ 173.21
+0.19%
+0.29%
+2.47%
$ 13.03M
$ 336.69
21
$ 82.26
-0.11%
-0.47%
-0.15%
$ 13.02M
$ 676.79
22
$ 102.87
-0.07%
-0.33%
+0.54%
$ 12.92M
$ 598.13
23
$ 112.64
+0.29%
+0.98%
+0.56%
$ 11.75M
$ 515.57
24
$ 112.26
-0.22%
+0.62%
+2.10%
$ 11.25M
$ 502.77
25
$ 516.24
-0.01%
+0.65%
+7.49%
$ 10.64M
$ 109.90
26
$ 427.82
-0.14%
-0.12%
+1.31%
$ 10.47M
$ 145.67
27
$ 82.94
+0.60%
-0.46%
+1.08%
$ 9.97M
$ 674.34
28
$ 94.47
+0.05%
+1.56%
-7.46%
$ 9.72M
$ 554.60
29
$ 504.39
+0.11%
+0.29%
+2.42%
$ 9.57M
$ 112.69
30
$ 279.47
-0.09%
+0.49%
-1.43%
$ 7.78M
$ 198.52
31
$ 67.52
-0.21%
-1.19%
+1.86%
$ 7.53M
$ 793.74
32
$ 264.42
-0.24%
+0.49%
-3.63%
$ 7.22M
$ 210.76
33
$ 76.92
-0.05%
-0.14%
+4.11%
$ 7.11M
$ 750.62
34
$ 593.55
-0.10%
+0.07%
-0.70%
$ 6.81M
$ 92.78
35
$ 397.86
+0.09%
+0.86%
-8.09%
$ 6.59M
$ 145.89
36
$ 149.25
+0.15%
+0.44%
-3.28%
$ 6.46M
$ 383.19
37
$ 1,643.04
0.00%
-1.19%
+35.17%
$ 6.33M
$ 35.26
38
$ 152.19
+0.15%
+0.28%
+2.27%
$ 6.10M
$ 358.66
39
$ 231.7
-0.03%
+0.01%
+1.37%
$ 5.71M
$ 239.05
40
$ 139.63
+0.07%
-1.28%
+2.95%
$ 5.43M
$ 573.23
41
$ 1,186.22
+0.07%
+0.40%
-0.48%
$ 5.16M
$ 49.33
42
$ 98.49
+0.40%
-0.11%
+0.67%
$ 4.78M
$ 567.83
43
$ 616.91
0.00%
-0.07%
+3.72%
$ 4.73M
$ 92.78
44
$ 59.04
-0.52%
+0.27%
+6.57%
$ 4.37M
$ 943.66
45
$ 96.11
-0.21%
+0.07%
+2.16%
$ 4.29M
$ 578.67
46
$ 88.81
-0.07%
-0.47%
+0.90%
$ 4.03M
$ 625.54
47
$ 174.21
-0.41%
+0.13%
+0.89%
$ 3.98M
$ 310.67
48
$ 168.13
-0.23%
+0.03%
-0.87%
$ 3.59M
$ 325.84
49
$ 1,844.77
+0.02%
+0.03%
+5.72%
$ 3.58M
$ 29.27
50
$ 307.35
+0.20%
-0.04%
+2.07%
$ 3.57M
$ 184.21

سوالات متداول

توکن‌ های دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 226 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.06B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo چیست؟
در میان توکن‌ های دسته دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PYPLON با ثبت تغییر قیمتی 3.38% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 226 توکن از دسته دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo می‌توان به SOON, CRCLON, MUON اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo در حال حاضر حدود $1.06B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش دارایی‌های توکنیزه شده‌ی Ondo، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.