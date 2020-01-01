خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های اکوسیستم استراتژی NFT بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم استراتژی NFT را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00654403
+0.28%
-0.01%
-7.82%
$ 5.94M
$ 27.80K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00229618
+0.04%
+0.06%
-10.10%
$ 1.93M
$ 2.16K
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.0014914
+0.05%
+0.00%
-1.97%
$ 1.08M
$ 554.57
4
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00078273
0.00%
--
-3.75%
$ 565.82K
$ 1.16K
5
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00058201
-0.09%
--
-3.47%
$ 562.37K
$ 102.27
6
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00027796
0.00%
--
-0.50%
$ 254.02K
$ 18.65
7
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026549
+0.09%
--
-4.70%
$ 248.24K
$ 459.12
8
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025004
0.00%
--
-3.16%
$ 225.89K
$ 750.13
9
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00022618
0.00%
+0.00%
-15.07%
$ 208.07K
$ 13.65
10
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.0002028
0.00%
--
-3.05%
$ 187.08K
$ 61.31
11
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.00018346
0.00%
--
-2.15%
$ 170.49K
$ 4.75
12
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018332
-0.15%
--
-2.57%
$ 165.22K
$ 165.68
13
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
0.00%
$ 161.25K
$ 535.12
14
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020764
0.00%
--
-3.52%
$ 159.59K
$ 669.71
15
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.0001686
0.00%
--
-1.81%
$ 157.24K
$ 10.82
16
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00017472
0.00%
+0.00%
+4.98%
$ 154.09K
$ 139.61
17
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00015836
0.00%
+0.00%
-8.72%
$ 145.70K
$ 1.60K
18
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
--
0.00%
$ 136.63K
$ 300.21
19
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.795E-5
0.00%
-0.30%
+1.62%
$ 71.65K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم استراتژی NFT چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم استراتژی NFT به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 19 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $12.52M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم استراتژی NFT چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم استراتژی NFT که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CHMPSTR با ثبت تغییر قیمتی 0.06% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم استراتژی NFT در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 19 توکن از دسته اکوسیستم استراتژی NFT را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم استراتژی NFT می‌توان به PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم استراتژی NFT چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم استراتژی NFT در حال حاضر حدود $12.52M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم استراتژی NFT، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.