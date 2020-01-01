خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های اکوسیستم Metis بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Metis را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,164.36
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.56
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
3
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,881.67
-0.03%
+0.00%
-2.04%
$ 4.54B
--
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08441
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
7
Metis
Metis
METIS
$ 2.396
+0.04%
+1.23%
-6.23%
$ 17.94M
$ 23.07K
8
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,843.98
+0.16%
+0.00%
-1.91%
$ 15.34M
$ 9.99K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974817
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 11.57M
$ 1.62K
10
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.943576
0.00%
-0.00%
-0.30%
$ 9.78M
$ 122.56K
11
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1.17
0.00%
-0.04%
-3.31%
$ 5.44M
$ 6.38K
12
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2405
0.00%
-0.04%
-16.02%
$ 3.32M
$ 234.35K
13
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 1.003
+1.10%
+0.01%
+0.55%
$ 2.48M
$ 429.84K
14
Netswap
Netswap
NETT
$ 0.00913187
-0.03%
+0.01%
-0.96%
$ 880.90K
$ 163.30
15
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00545523
0.00%
-0.02%
-9.06%
$ 614.24K
$ 180.54
16
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00013678
0.00%
+0.00%
-14.91%
$ 26.65K
$ 4.31
17
Wrapped Metis
Wrapped Metis
WMETIS
$ 2.39
0.00%
+0.01%
-6.27%
$ 25.55K
$ 4.34K
18
ENKI Protocol
ENKI Protocol
ENKI
$ 0.149066
-0.13%
+0.01%
-4.84%
$ 22.35K
$ 17.62
19
Hercules Token
Hercules Token
TORCH
$ 0.00368312
-0.24%
+0.02%
-3.99%
$ 13.94K
$ 2.40

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Metis چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Metis به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 19 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $24.93B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Metis چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Metis که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Metis در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 19 توکن از دسته اکوسیستم Metis را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Metis می‌توان به WBTC, LINK, AWETH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Metis چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Metis در حال حاضر حدود $24.93B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Metis، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.