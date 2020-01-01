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برترین توکن‌ های فراحکومت بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش فراحکومت را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.564
+0.06%
+0.32%
-1.63%
$ 153.75M
$ 41.16K
2
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260706
0.00%
--
-0.03%
$ 15.91M
$ 5.09
3
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.01616717
+0.05%
-0.10%
+7.86%
$ 1.17M
$ 109.89
4
The Index
The Index
INDEX
$ 0.006216
-2.13%
-13.09%
-37.32%
--
$ 11.40M

سوالات متداول

توکن‌ های فراحکومت چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های فراحکومت به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 4 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $170.83M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن فراحکومت چیست؟
در میان توکن‌ های دسته فراحکومت که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CVX با ثبت تغییر قیمتی 0.32% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن فراحکومت در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 4 توکن از دسته فراحکومت را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص فراحکومت می‌توان به CVX, DINERO, AURA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته فراحکومت چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های فراحکومت در حال حاضر حدود $170.83M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش فراحکومت، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.