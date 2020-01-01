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برترین توکن‌ های بیت کوین‌های نقد شونده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بیت کوین‌های نقد شونده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,293
0.00%
--
-3.85%
$ 883.33M
$ 153.94
2
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,335
+0.01%
+0.00%
-2.98%
$ 649.34M
$ 288.49K
3
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,811
0.00%
-0.01%
-3.14%
$ 61.84M
$ 71.71
4
pumpBTC
pumpBTC
PUMPBTC
$ 0.010543
+0.30%
+3.30%
-5.63%
$ 5.27M
$ 5.29M
5
Botanix Staked Bitcoin
Botanix Staked Bitcoin
STBTC
$ 64,862
0.00%
--
0.00%
$ 307.49K
$ 69.70
6
SBTC
SBTC
SBTC
$ 63,175.91
+0.01%
+0.32%
-3.24%
--
$ 0.40

سوالات متداول

توکن‌ های بیت کوین‌های نقد شونده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بیت کوین‌های نقد شونده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 6 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.60B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بیت کوین‌های نقد شونده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بیت کوین‌های نقد شونده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PUMPBTC با ثبت تغییر قیمتی 3.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بیت کوین‌های نقد شونده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 6 توکن از دسته بیت کوین‌های نقد شونده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بیت کوین‌های نقد شونده می‌توان به CLBTC, LBTC, XSOLVBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بیت کوین‌های نقد شونده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بیت کوین‌های نقد شونده در حال حاضر حدود $1.60B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بیت کوین‌های نقد شونده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.