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برترین توکن‌ های توکن‌های قابل بازخرید نقدی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های قابل بازخرید نقدی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
3
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,335
+0.01%
+0.00%
-2.98%
$ 649.34M
$ 288.49K
4
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,037.54
+0.09%
+0.00%
-1.71%
$ 86.62M
$ 5.06K
5
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,324.02
0.00%
--
-1.42%
$ 58.46M
$ 542.84
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,059.34
+0.02%
-0.00%
-2.02%
$ 32.33M
$ 32.00K
8
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,020.27
+0.09%
--
-1.39%
$ 23.29M
$ 60.84
9
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 97.98
+0.06%
+0.01%
-1.54%
$ 7.78M
$ 94.65
10
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,960.25
+0.07%
+0.00%
-1.91%
$ 7.49M
$ 0.27
11
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.07
+0.10%
+0.01%
-1.72%
$ 6.89M
$ 5.90K
12
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.09
+0.08%
+0.01%
-1.42%
$ 2.80M
$ 881.15
13
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.3
0.00%
--
-0.48%
$ 333.46K
$ 63.63
14
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,945.3
0.00%
--
+4.36%
$ 330.31K
$ 3.97

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های قابل بازخرید نقدی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های قابل بازخرید نقدی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 14 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $5.16B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های قابل بازخرید نقدی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های قابل بازخرید نقدی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WEETH با ثبت تغییر قیمتی 1.64% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های قابل بازخرید نقدی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 14 توکن از دسته توکن‌های قابل بازخرید نقدی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های قابل بازخرید نقدی می‌توان به WEETH, RSETH, LBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های قابل بازخرید نقدی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های قابل بازخرید نقدی در حال حاضر حدود $5.16B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های قابل بازخرید نقدی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.