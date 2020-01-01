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برترین توکن‌ های استانداردهای توکن هیبریدی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استانداردهای توکن هیبریدی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0,005234
-%0,51
+%1,19
-%7,02
$ 39,83M
$ 13,00M
2
DeFrogs
DeFrogs
DEFROGS
$ 15,92
%0,00
--
-%2,15
$ 159,20K
$ 31,84
3
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0,00017327
+%0,11
+%0,01
-%3,02
$ 138,43K
$ 99,98
4
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0,00694581
+%0,11
-%0,02
-%6,47
$ 137,49K
$ 57,79
5
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0,00039964
+%0,05
+%0,00
-%5,71
$ 83,92K
$ 9,94
6
MUTATIO
MUTATIO
FLIES
$ 0,129972
%0,00
--
-%1,46
$ 68,37K
$ 52,51
7
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53,52
%0,00
--
%0,00
$ 66,31K
$ 2,80
8
Froggi
Froggi
$FROGGI
$ 0,00082713
+%0,05
+%0,00
+%2,05
$ 63,47K
$ 26,68
9
RYFT
RYFT
RYFT
$ 0,00052905
+%0,10
+%0,05
-%11,06
$ 60,18K
$ 209,34
10
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4,46
+%0,22
-%0,05
-%8,98
$ 59,57K
$ 684,96
11
OnChain Pepe 404
OnChain Pepe 404
OCP404
$ 283,15
%0,00
--
-%0,33
$ 24,92K
$ 427,04

سوالات متداول

توکن‌ های استانداردهای توکن هیبریدی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استانداردهای توکن هیبریدی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 11 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $40.69M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استانداردهای توکن هیبریدی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استانداردهای توکن هیبریدی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن NPC با ثبت تغییر قیمتی 1.19% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استانداردهای توکن هیبریدی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 11 توکن از دسته استانداردهای توکن هیبریدی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استانداردهای توکن هیبریدی می‌توان به NPC, DEFROGS, BOZO اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استانداردهای توکن هیبریدی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استانداردهای توکن هیبریدی در حال حاضر حدود $40.69M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استانداردهای توکن هیبریدی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.