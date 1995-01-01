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برترین توکن‌ های اکوسیستم Huobi ECO Chain بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Huobi ECO Chain را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.565
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.249
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.61
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
4
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,947.5
-0.16%
+1.33%
-5.56%
$ 69.98M
$ 30.07
5
SNX
SNX
SNX
$ 0.1995
+0.15%
+1.47%
-5.75%
$ 68.83M
$ 309.89K
6
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007175
-0.30%
-3.24%
-43.62%
$ 10.76M
$ 359.96M
7
balancer
balancer
BAL
$ 0.1051
+0.46%
-1.71%
-3.19%
$ 7.40M
$ 534.97K
8
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.519526
-0.02%
+0.00%
+0.90%
$ 6.85M
$ 4.98
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.2765
0.00%
0.00%
-1.71%
$ 6.39M
$ 2.22K
10
DeLorean
DeLorean
DMC
$ 0.0003134
-0.06%
-1.04%
-9.13%
$ 2.16M
$ 146.92M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054368
0.00%
--
+0.04%
$ 1.11M
$ 6.93
12
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.0007347
0.00%
-0.03%
-3.45%
$ 343.79K
$ 41.53
13
Channels
Channels
CAN
$ 0.00025348
-0.02%
+0.01%
+2.52%
$ 126.74K
$ 375.05
14
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00089274
0.00%
--
-8.31%
$ 23.14K
$ 4.49
15
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.00242
-0.66%
-0.29%
-2.88%
--
$ 23.33M
16
Minto
Minto
BTCMT
$ 0.6578
+0.02%
-0.26%
+0.18%
--
$ 81.74K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Huobi ECO Chain چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Huobi ECO Chain به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 16 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $9.81B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Huobi ECO Chain چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Huobi ECO Chain که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Huobi ECO Chain در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 16 توکن از دسته اکوسیستم Huobi ECO Chain را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Huobi ECO Chain می‌توان به LINK, UNI, AAVE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Huobi ECO Chain چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Huobi ECO Chain در حال حاضر حدود $9.81B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Huobi ECO Chain، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.