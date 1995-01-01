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برترین توکن‌ های اکوسیستم Hemi بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Hemi را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.175,28
+%0,04
+%0,37
-%2,96
$ 7,35B
$ 1,24
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,565
-%0,16
+%6,85
+%15,26
$ 6,28B
$ 90,67K
3
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2.022,97
+%0,04
+%0,00
-%1,91
$ 863,75M
$ 21,56K
4
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 63.043
+%0,01
+%0,00
-%3,22
$ 341,25M
$ 945,79
5
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62.694
+%0,05
+%0,00
-%2,87
$ 187,02M
$ 613,66
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62.482
%0,00
--
%0,00
$ 50,03M
$ 127,66
7
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,001
+%0,27
+%0,00
+%0,33
$ 34,03M
$ 3,04M
8
VCRED
VCRED
VCRED
$ 0,99381
%0,00
%0,00
-%0,53
$ 12,52M
$ 31,23
9
Hemi Bitcoin
Hemi Bitcoin
HEMIBTC
$ 63.670
+%0,60
+%0,02
-%1,10
$ 9,36M
$ 179,28K
10
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0,007131
+%5,35
+%45,49
+%27,88
$ 6,96M
$ 57,33M
11
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 1,003
+%1,10
+%0,01
+%0,55
$ 2,48M
$ 429,84K
12
Staked Vetro USD
Staked Vetro USD
SVUSD
$ 1,005
%0,00
--
+%0,40
$ 103,79K
$ 407,98

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Hemi چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Hemi به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $15.14B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Hemi چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Hemi که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HEMI با ثبت تغییر قیمتی 45.49% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Hemi در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته اکوسیستم Hemi را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Hemi می‌توان به WBTC, LINK, RSETH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Hemi چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Hemi در حال حاضر حدود $15.14B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Hemi، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.