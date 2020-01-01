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برترین توکن‌ های انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02003
+0.35%
-0.15%
+0.05%
$ 15.36M
$ 2.77M
2
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004298
-0.28%
-1.70%
-11.81%
$ 2.36M
$ 10.66M
3
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00247455
+0.06%
0.00%
-12.60%
$ 1.13M
$ 1.48
4
Avocado DAO
Avocado DAO
AVG
$ 0.00195123
0.00%
--
-1.77%
$ 298.89K
$ 3.79
5
BlackPool
BlackPool
BPT
$ 0.00177343
0.00%
--
0.00%
$ 39.65K
$ 1.00
6
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.36E-5
-0.02%
+16.80%
-0.83%
$ 26.80K
--
7
Good Games Guild
Good Games Guild
GGG
$ 0.00026095
0.00%
--
-1.81%
$ 10.44K
$ 130.66
8
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0127085
+0.39%
-0.60%
+3.46%
--
$ 252.41M

سوالات متداول

توکن‌ های انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 8 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $19.22M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن VEMP با ثبت تغییر قیمتی 16.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 8 توکن از دسته انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی می‌توان به YGG, A8, GUILD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی در حال حاضر حدود $19.22M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش انجمن صنفی و بورسیه تحصیلی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.