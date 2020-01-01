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برترین توکن‌ های استیبل کوین یورو بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استیبل کوین یورو را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 468.83M
$ 7.54M
2
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.56M
$ 1.82M
3
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.158
0.00%
-0.02%
+0.21%
$ 57.46M
$ 4.85K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 31.34M
$ 188.05K
6
STASIS EURO
STASIS EURO
EURS
$ 1.19
0.00%
--
-1.65%
$ 7.06M
$ 368.28
7
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.5561
0.00%
-2.59%
+1.27%
$ 6.61M
$ 17.50
8
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 5.25M
$ 3.15M
9
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
10
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.21
0.00%
+0.00%
-1.63%
$ 2.72M
$ 50.37
11
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.56
+22.83%
+0.21%
+35.65%
$ 2.31M
$ 3.95K
12
EURA
EURA
EURA
$ 1.24
0.00%
+0.07%
+7.83%
$ 1.74M
$ 65.06K
13
Decentralized Euro
Decentralized Euro
DEURO
$ 1.15
0.00%
--
0.00%
$ 1.68M
$ 3.49
14
Anchored Coins AEUR
Anchored Coins AEUR
AEUR
$ 1.14
0.00%
--
0.00%
$ 1.12M
$ 8.93K
15
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 619.50K
$ 8.37
16
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 496.41K
$ 1.75K
17
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 292.17K
$ 836.34K
18
Euro Tether
Euro Tether
EURT
$ 0.055987
0.00%
--
+9.30%
$ 232.57K
$ 4.93
19
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
0.00%
$ 18.39K
$ 0.92

سوالات متداول

توکن‌ های استیبل کوین یورو چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استیبل کوین یورو به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 19 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $815.23M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استیبل کوین یورو چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استیبل کوین یورو که در MEXC رصد می‌شوند، توکن EURM با ثبت تغییر قیمتی 0.21% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استیبل کوین یورو در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 19 توکن از دسته استیبل کوین یورو را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استیبل کوین یورو می‌توان به EURC, EURCV, REUR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استیبل کوین یورو چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استیبل کوین یورو در حال حاضر حدود $815.23M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین یورو، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.