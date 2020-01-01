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برترین توکن‌ های WETH پل‌بندی شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش WETH پل‌بندی شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.86
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
2
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
3
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,883.36
+0.13%
0.00%
-1.65%
$ 34.83M
$ 88.55K
4
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,881.07
+0.13%
+0.00%
-1.74%
$ 13.81M
$ 113.85K

سوالات متداول

توکن‌ های WETH پل‌بندی شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های WETH پل‌بندی شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 4 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $230.79B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن WETH پل‌بندی شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته WETH پل‌بندی شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WEETH با ثبت تغییر قیمتی 1.64% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن WETH پل‌بندی شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 4 توکن از دسته WETH پل‌بندی شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص WETH پل‌بندی شده می‌توان به ETH, WEETH, WETH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته WETH پل‌بندی شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های WETH پل‌بندی شده در حال حاضر حدود $230.79B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش WETH پل‌بندی شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.